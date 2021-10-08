Волынец: Повышение качества жизни татарстанцев стало главной темой послания Президента РТ

Главной темой послания Президента Татарстана Госсовету стало повышение качества жизни татарстанцев. Для этого важно развивать общественные пространства, укреплять социальную сферу и экономику, заботиться об экологии, создавать новые цифровые сервисы. Об этом сказала Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Рустам Нургалиевич обратил особое внимание на необходимость развития инфраструктуры школ для получения качественного образования: к уже реализованному на 100% подключению школ республики к интернету должно следовать обеспечение учреждений точками доступа Wi-Fi», — сказала детский омбудсмен.

Как подчеркнул Президент, сказала Волынец, важно также повышать цифровую грамотность школьников, чтобы они могли безопасно осваивать киберпространство и понимали, что такое конфиденциальность данных. При этом необходимо повышать компетенции педагогов и родителей в этой области.

«Хорошая новость также в том, что принято решение об усилении безопасности учебных учреждений и выделении дополнительных средств на обеспечение физической охраны зданий школ. Президент РТ также отметил, что случаи негативного поведения детей и подростков требуют укрепления работы психологических служб», — напомнила Волынец.

Она подчеркнула, что в республике наработан уникальный опыт школьной и семейной медитации.

«Значительная часть психологической помощи нашим семьям осуществляется за счет бюджета республики, за что все мы, конечно же, благодарны нашему Президенту», — заключила детский омбудсмен.

Президент РТ Рустам Минниханов обратился с посланием Государственному Совету РТ. Мероприятие прошло в ГБКЗ имени Сайдашева.