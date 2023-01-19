«Волшебная таблетка»: в Спецолимпиаде в Казани примут участие атлеты с синдромом Дауна

Среди участников «Единых игр Спецолимпиады» в Казани будут атлеты с синдромом Дауна. О том, как спорт меняет жизнь детей с таким серьезным диагнозом и их родителей, сообщает пресс-служба оргкомитета Единых Игр Специальной Олимпиады.

В Казани уже действует сообщество для родителей детей с синдромом Дауна, в которое входят более 200 семей. А в Поволжском университете спорта и туризма созданы специальные проекты для участия таких спортсменов в разных дисциплинах.

Как рассказала руководитель казанского сообщества Инна Шайхутдинова, спорт оказывает неоценимое влияние на жизнь таких детей, а также меняет восприятие их родителей. «Именно в спорте отцы включаются в развитие солнечных детей наиболее активно. Здесь есть цель, есть удивительный процесс роста, есть невероятные результаты», — объяснила она.

Помимо психологической составляющей, занятия спортом улучшают физическое состояние людей с синдромом Дауна. Ведь окончив школу, они теряют разнообразие в жизни, что зачастую приводит к депрессиям и негативно сказывается на работе мозга. «Возможность посещать спортивные тренировки буквально преображает наших детей. Мы видим, с каким воодушевлением они каждый раз бегут на занятия, где могут оказаться в кругу сверстников, получить равноправную социальную коммуникацию», — добавила Шайхутдинова.

Среди участников Игр будет и казанец Сергей Подживотов. 16-летий юноша представит столицу РТ в плавании.

Он начал заниматься в бассейне еще в детском саду, где плавал в оздоровительной группе вместе с обычными детьми. А с 2019 года занимается данным видом спорта профессионально.

«С этого момента Сергей стал превращаться в настоящего спортсмена: многочасовые ежедневные тренировки по два раза в день, подъемы в пять утра, выезды в другие города на соревнования. Жизнь стала наполняться первыми достижениями и первыми медалями», — поделилась мама спортсмена Юлия Базыгина.

По ее словам, спорт стал «волшебной таблеткой» для сына — сделал его жизнь насыщеннее и стал целью для дальнейшего развития. «Мам, какой сапожник, какой садовник, я спортсмен, я пловец! Я хочу учиться на тренера, помощника тренера и работать в бассейне», — заявил ей однажды Сергей.

Юлия отметила, что очень надеется на то, что в дальнейшем для таких детей в Татарстане появится возможность получить образование в спортивной сфере.

Напомним, что соревнования пройдут в Казани с 21 по 27 января и соберут более 1,5 тыс. спортсменов из Белоруссии и 59 регионов России.