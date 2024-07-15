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Волонтеры «Ярдэм янэшэ!» отправили в ЛНР более тысячи тонн гуманитарных грузов
Волонтеры республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» отправили в Лисичанск и Рубежное более тысячи тонн различных грузов. Об этом сообщил координатор движения Ренат Фазылов во время телемарафона «Вступай в армию Победы».
«Гуманитарная помощь собирается для военнослужащих, мирного населения, на лечение и реабилитацию в госпиталях. Она формируется по заявкам командиров подразделений. Заявки размещаем на нашем сайте, в соцсетях. Люди разных возрастов, профессий, министерства, ведомства, организации откликаются», – сказал спикер.
По словам Фазылова, все татарстанцы хотят помочь бойцам в зоне СВО, и тем самым «выразить благодарность за тот ежедневный риск, которому они подвержены в интересах нашей страны».
Он добавил, что в рамках спецоперации решается судьба России, поэтому важной становится работа бойцов на передовой.
«Все, кто героически защищает нашу Родину, кто планирует вступить в ряды армии Победы, – это будущая и нынешняя элита нашей страны. Это люди, которые будут строить нашу новую Россию. Они все доказали, что истинные патриоты. Они все герои, гордость России. Вокруг них сплотилось все население нашей страны», – подчеркнул Фазылов.
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