Волонтеры «Ярдэм янэшэ!» отправили в ЛНР более тысячи тонн гуманитарных грузов

Волонтеры республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» отправили в Лисичанск и Рубежное более тысячи тонн различных грузов. Об этом сообщил координатор движения Ренат Фазылов во время телемарафона «Вступай в армию Победы».

«Гуманитарная помощь собирается для военнослужащих, мирного населения, на лечение и реабилитацию в госпиталях. Она формируется по заявкам командиров подразделений. Заявки размещаем на нашем сайте, в соцсетях. Люди разных возрастов, профессий, министерства, ведомства, организации откликаются», – сказал спикер.

По словам Фазылова, все татарстанцы хотят помочь бойцам в зоне СВО, и тем самым «выразить благодарность за тот ежедневный риск, которому они подвержены в интересах нашей страны».

Он добавил, что в рамках спецоперации решается судьба России, поэтому важной становится работа бойцов на передовой.

«Все, кто героически защищает нашу Родину, кто планирует вступить в ряды армии Победы, – это будущая и нынешняя элита нашей страны. Это люди, которые будут строить нашу новую Россию. Они все доказали, что истинные патриоты. Они все герои, гордость России. Вокруг них сплотилось все население нашей страны», – подчеркнул Фазылов.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.