Волонтеры Верхнего Акташа отправили бойцам СВО порядка 400 маскировочных сетей

В селе Верхний Акташ Альметьевского района с конца 2022 года работает волонтерский штаб, где местные жители плетут маскировочные сети для бойцов СВО. За это время добровольцы подготовили и отправили на фронт порядка 400 изделий.

Инициатива началась с небольшой группы женщин. Через некоторое время у группы появился куратор, благодаря чему удалось наладить закупку тканей. Однако раскрой до сих пор приходится делать вручную – специального оборудования в селе нет.

«Тогда были нужны руки. Мы увидели, что плетут сети, и захотели организовать свою группу. У нас уже была небольшая группа женщин, которые тоже хотели организовать это все. Чтобы не ездить в парк, это не выгодно», – рассказала заведующая Верхнеакташским СДК Евгения Иванова.

Сначала активисты работали впятером, сейчас на плетение сетей собираются уже 12–15 человек ежедневно. Помимо сетей, женщины вяжут носки, заливают свечи, заготавливают сухой душ.

«Душа требует, чтобы помочь нашим войнам. Они уже сколько времени воюют, хочется, чтобы это все закончилось быстрее, поэтому мы помогаем. Всеми силами стараемся, отвлекаемся от домашних дел. От всего того домашнего приходим и не считаемся со временем, ни с чем», – отметила волонтер Лидия Антонова.

Другие жители села поддержали инициативу: мужчины помогли собрать рамы для плетения и взяли на себя доставку гуманитарной помощи.

Материал подготовлен при участии Елены Бауэр.

Фотографии предоставлены Мариной Юриной.