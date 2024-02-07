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Волонтеры Тукаевского района отправили бойцам СВО дроны собственного производства
В Тукаевском районе Татарстана для бойцов спецоперации производят квадрокоптеры. Волонтеры показали несколько видов дронов, которые они отправили военнослужащим в зону проведения СВО.
«Называется крыло. Это, получается, дрон-разведчик. Он пролетает, проводит разведку, обратно возвращается. Чем он лучше? Пулевые попадания бывают, он все равно летит, пока винт не пробьется. Вот это дрон-разведчик. Под нашим контролем, под нашим производством все делается», — говорит волонтер Алмаз Нургалиев.
Волонтеры отправили в зону проведения СВО около 20 квадрокоптеров разных моделей. Собрали еще 5. Активисты планируют и в дальнейшем оказывать помощь, но нужны спонсоры, говорят они.
Помимо этого, активисты отправляют бойцам маскировочные сети, сухой суп, душистый чай, аптечки, антидроновое ружье и многое другое. Волонтеры вяжут теплые носки и маскировочные сети. Вторые нужны для укрытия бойцов и техники, чтобы с высоты птичьего полета их не было видно. Под каждый сезон выбирается определенный цвет.
«Это зимняя расцветка вот такая. У них там зима 2 месяца. Такая грязная зима. Вот это зимняя расцветка. Сейчас уже весенние, летние расцветки — они вот такие зеленые, хаки идут», — отметила волонтер Эльвира Нафикова.
Летом жители Тукаевского района собирают душистые травы. После чего их высушивают и смешивают заваркой. Вот таким образом и получается вкусный, витаминный чай, который укрепляет иммунитет, поделились активисты.
«Это мята, листья смородины, вишни, малины, земляники, иван-чай, шиповник, зверобой. Все обрабатывается, измельчается. Потом уже смешиваю с заваркой. Заказываю вот такие пакетики маленькие. Потом все фасуем и отправляем нашим ребятам», — рассказала волонтер Алина Фатыхова.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко оценил борщ для бойцов СВО, который готовят в Тукаевском районе.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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