Коробченко оценил борщ для бойцов СВО, который готовят в Тукаевском районе

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Активисты Тукаевского района Татарстана регулярно отправляют военнослужащим сухие супы и чай.

«Мы ездим раз в месяц. Этот суп у нас готовят девчонки-волонтеры. Бабушки делают борщ. Это сушеный борщ. Ребята там его заваривают и как бы питаются такой домашней едой. Теплота домашняя, как говорится. И вот такой чай травяной. Мы бойцам отвозим такой чай. Тепло от дома постоянно», — рассказал волонтер Алмаз Нургалиев.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Сегодня вкус борща оценил и министр промышленности и торговли республики. Олег Коробченко отметил, что та поддержка, которую оказывают жители Татарстана, поднимает боевой дух военнослужащих.

«Забота о наших бойцах на СВО — она там чувствуется. Когда приезжает поддержка, земляки, когда приезжает глава, когда он говорит: „Ребята, за вами вся республика, за вами все районы...“ Это, знаете, подбадривает»", — сказал Коробченко.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Активисты также изготовили баню на колесах — это бывший автобус «ГАЗ-66», который они модернизировали собственными силами. Теперь военнослужащие смогут помыться и попариться — скоро баню доставят бойцам.

«Здесь 80 литров горячей воды, еще 200 литров холодной воды снаружи. Нам понравилась. Думаю, что нашим воинам тоже понравится», — выразили надежду волонтеры.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Внутри всё как в настоящей бане. Здесь есть печь с камнями, дубовый, березовый веники и многое другое. Отделка выполнена из хвойных пород деревьев, чтобы от нее исходил приятный аромат. Всё утеплено и обшито вагонкой.

«Сняли сидения, переоборудовали в баню. Сделали печь банную. Внутри обделали евровагонкой, привели в соответствие как в бане. Сейчас она функционирует. Надеюсь, она даст помощь нашим бойцам в зоне СВО», — заметил директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусаниф Ханов.

На модернизацию потребовалось два месяца: автобус приобрели 1 декабря прошлого года. Он разделен на две зоны — предбанник и саму баню.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Волонтеры Тукаевского района планируют и в дальнейшем оказывать поддержку военнослужащим. По словам активистов, хотя у бойцов всё есть, но это будет дополнительной помощью. А она лишней не бывает, уверены они.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону