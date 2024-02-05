Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Коробченко оценил борщ для бойцов СВО, который готовят в Тукаевском районе
Активисты Тукаевского района Татарстана регулярно отправляют военнослужащим сухие супы и чай.
«Мы ездим раз в месяц. Этот суп у нас готовят девчонки-волонтеры. Бабушки делают борщ. Это сушеный борщ. Ребята там его заваривают и как бы питаются такой домашней едой. Теплота домашняя, как говорится. И вот такой чай травяной. Мы бойцам отвозим такой чай. Тепло от дома постоянно», — рассказал волонтер Алмаз Нургалиев.
Сегодня вкус борща оценил и министр промышленности и торговли республики. Олег Коробченко отметил, что та поддержка, которую оказывают жители Татарстана, поднимает боевой дух военнослужащих.
«Забота о наших бойцах на СВО — она там чувствуется. Когда приезжает поддержка, земляки, когда приезжает глава, когда он говорит: „Ребята, за вами вся республика, за вами все районы...“ Это, знаете, подбадривает»", — сказал Коробченко.
Активисты также изготовили баню на колесах — это бывший автобус «ГАЗ-66», который они модернизировали собственными силами. Теперь военнослужащие смогут помыться и попариться — скоро баню доставят бойцам.
«Здесь 80 литров горячей воды, еще 200 литров холодной воды снаружи. Нам понравилась. Думаю, что нашим воинам тоже понравится», — выразили надежду волонтеры.
Внутри всё как в настоящей бане. Здесь есть печь с камнями, дубовый, березовый веники и многое другое. Отделка выполнена из хвойных пород деревьев, чтобы от нее исходил приятный аромат. Всё утеплено и обшито вагонкой.
«Сняли сидения, переоборудовали в баню. Сделали печь банную. Внутри обделали евровагонкой, привели в соответствие как в бане. Сейчас она функционирует. Надеюсь, она даст помощь нашим бойцам в зоне СВО», — заметил директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусаниф Ханов.
На модернизацию потребовалось два месяца: автобус приобрели 1 декабря прошлого года. Он разделен на две зоны — предбанник и саму баню.
Волонтеры Тукаевского района планируют и в дальнейшем оказывать поддержку военнослужащим. По словам активистов, хотя у бойцов всё есть, но это будет дополнительной помощью. А она лишней не бывает, уверены они.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»