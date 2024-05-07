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Волонтеры Татарстана награждены за участие в проекте по возрождению соколов-балобанов
Благодарственные письма получили татарстанские волонтеры за помощь в реализации проекта по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана. Награды в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ вручил начальник управления охраны окружающей среды Минэкологии РТ Альберт Шубин.
Как было отмечено на мероприятии, волонтеры сыграли значимую роль в реализации проекта. Они обеспечивали подкормку птенцов, вели журнал наблюдений и контролировали их адаптацию. Для 30 волонтеров были разработаны методические рекомендации с подробными инструкциями, как действовать при появлении пернатых хищников, при наступлении неблагоприятных погодных явлений и при появлении людей возле хэков.
Наблюдения за птицами продолжались два месяца, напомнили в Минэкологии РТ. Волонтеры вели круглосуточные дежурства. Весь процесс проходил под пристальным вниманием научного сообщества, что позволило выкормить, адаптировать и поставить на крыло соколят. В результате птицы стали полностью подготовлены к самостоятельной жизни в естественной среде обитания.
В 2023 году Министерство экологии реализовало уникальный проект по возрождению соколов-балобанов. Десять птенцов сокола-балобана привезли и поставили на крыло в Камско-Устьинском районе республики. Как ранее сообщал «Татар-информ», проект стал победителем V Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология» в номинации «Лучший проект в сфере сохранения биологического разнообразия».
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