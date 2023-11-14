Проект по реинтродукции сокола-балобана в Татарстане победил на Всероссийском конкурсе

Проект Министерства экологии РТ по реинтродукции сокола-балобана, реализованный при поддержке СИБУРа, стал победителем V Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология» в номинации «Лучший проект в сфере сохранения биологического разнообразия». Награждение победителей прошло сегодня в Москве.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов отметил проект Татарстана как один из самых интересных и актуальных проектов. В свою очередь замглавы Минэкологии Татарстана Ольга Манидичева сказала, что награда стала подтверждением того, что проводимая в республике работа ценится и приносит пользу. «Хочу выразить свою искреннюю благодарность всем, кто внес свой вклад в этот проект, а также организаторам Всероссийского конкурса за высокую оценку и возможность рассказать о той работе, которая сейчас проводится в Республике Татарстан. Грант компании СИБУР позволил нам это сделать», – сказала она.

Манидичева также добавила, что проект, который шел под пристальным вниманием научного сообщества, стал примером успешного диалога власти, бизнеса, науки и общества.

Пилотный проект Минэкологии РТ по реинтродукции сокола-балобана был реализован в текущем году. Главная цель проекта – возрождение популяции краснокнижного сокола-балобана в Татарстане. В прошлом году проект стал победителем грантового конкурса СИБУРа «Формула хороших дел», заявленного в рамках программы социальных инвестиций в охрану окружающей среды. Добавим, что последний раз гнездование сокола-балобана было зафиксировано в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника.

Всероссийский конкурс по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер – Экология» организован для оказания содействия федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик и проектов для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране.