СВО 22 февраля 2026 15:15

Волонтеры Нижнекамска расширили помощь СВО и начали выпуск маскировочных костюмов

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры группы «Добрые сердца» в Нижнекамске открыли новое направление помощи фронту – начали изготавливать маскировочные костюмы для бойцов. Необходимость в таких защитных изделиях возникла после обращений самих военнослужащих, которые постоянно находятся на связи с добровольцами.

Эскизы разработала Елена Потемкина – учитель ИЗО гимназии № 25 и волонтер. Она создала специальную брошюру и тщательно изучила требования к тактическим маскировкам, утвержденным министерством обороны.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Цветовая гамма костюмов подбирается в зависимости от местности и условий, где находятся бойцы.

«Там есть определенная классификация. Костюмы называются шлемозащита, пончо, вайперхуд, панцирь и т.д. Накидка на оружие тоже необходима, она в комплекте идет. И любой костюм должен быть с капюшоном, чтобы в любых боевых условиях военный мог себя сохранить со всех сторон», – рассказала Елена Потемкина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По ее словам, предусмотрены разные варианты расцветок: для городской застройки, зимних и летних условий.

«Цветовая гамма – такие как домовой, это домовая застройка в военных условиях, снеговик – но это не чистый снег, а больше присутствуют серые оттенки, кикимора и лесной – это ярко выраженное лето», – пояснила волонтер.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пока маскировочный костюм стал первым подобным изделием, изготовленным группой. В отличие от маскировочных сетей здесь используются более мелкие ячейки, поэтому работа требует особой аккуратности. К процессу уже подключились школьники.

«Идея возникла потому, что обращаются парни, просят костюм лешего, и вот мы решили попробовать сделать костюм лешего. Сейчас мы привлекаем детей. Настолько легко делать, что, мне кажется, даже детские сады сумеют делать. А они тоже хотят в этом участвовать», – отметила председатель СТОС 8 и 11 микрорайонов, волонтер группы «Добрые сердца» Наталья Суворова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Учебные заведения также продолжают помогать фронту. Необходимые вещи регулярно приносят в пункт сбора гуманитарной помощи на улице Химиков, 72б.

«Мы организовали такой небольшой сбор, назвали его день стольника. Все приняли участие. И мы узнали, что в зоне СВО нуждаются в лекарствах, поэтому на эти деньги закупили лекарства», – рассказала сотрудница детского сада № 24 Роза Рахимзянова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Елена Потемкина параллельно готовит для военнослужащих открытки в советском стиле. Праздничные послания к 23 февраля уже готовы к отправке бойцам.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.

