«Каждую сеть плетем с молитвой»: нижнекамские волонтеры плетут сети для бойцов СВО

Волонтеры группы «Маскировочные сети НК» с самого начала специальной военной операции работают ежедневно. За это время на передовую отправлено уже около двух тысяч защитных полотен.

Сообщество объединило тысячи нижнекамцев, которые в свободное время плетут изделия, спасающие жизни бойцов. Среди самых активных – рукодельницы клуба «Берегини».

Тесьма за тесьмой, четкие, слаженные движения рук, тихие разговоры по душам. В небольшом кабинете создают то, что на передовой становится главной защитой.

«У нас здесь как родная семья. Каждую сеть мы плетем с молитвой. Как родственники… стараемся, чтобы негатива не было, все по-доброму. Может, внук мой Арсений увидит и скажет – за бабушку гордится», – рассказывает волонтер Ольга Екимова.

Гордятся и сами бойцы. Нижнекамские добровольцы давно стали надежным тылом. Их маскировочные сети спасали жизни военнослужащих на разных участках передовой.

«Кто кроме нас? Всем нужны сети. Решили – надо помогать. Третий год ходим. Почти каждый день», – говорит волонтер Татьяна Блохина.

В среднем за день здесь изготавливают одно защитное полотно, иногда – два, если собирается больше помощников.

Всего же группа отправила на фронт порядка двух тысяч изделий.

«Бойцам пожелаем здоровья. Чтобы приехали домой. Ждем и любим их. Поддерживаем», – делится волонтер Расима Гарипова.

Помимо сетей, участники группы собирают гуманитарную помощь, пишут письма солдатам, делают для них талисманы.

«Милый трогательный момент. Светлана, наша Берегиня, вяжет для бойцов вот такие талисманы. Бойцам талисманы нравятся. Трепетно относятся. Берут и благодарят Светлану», – рассказывает волонтер Валентина Былинкина.

Волонтеры благодарят всех нижнекамцев, кто помогает с материалами. Защитные сети востребованы постоянно, и чем больше помощников, тем больше бойцов получит необходимую защиту.

Присоединиться к работе можно по адресу: улица Студенческая, 13, центр «Семья».

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

