Волонтеры Нижнекамска передали раненым бойцам комплекты белья и постельные принадлежности

В Нижнекамске волонтёры центра «Милосердие» передали бойцам специальной военной операции через группу «Добрые сердца» 100 комплектов нижнего белья, а также наборы для сухого душа, простыни и подушки. Все вещи были изготовлены вручную силами социально-реабилитационного отделения центра.

В отделении действует собственный пошивочный цех, где задействованы как сотрудники центра, так и получатели социальных услуг. Волонтёры с особым вниманием относятся к качеству изделий, учитывая, что они предназначены для раненых и нуждающихся в особом уходе бойцов.

Кроме этого, сегодня коллектив центра отметил личный вклад руководителя отделения благодарственным письмом.

Такая инициатива — часть регулярной работы центра «Милосердие» по поддержке военнослужащих и укреплению связи между обществом и теми, кто защищает страну.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.