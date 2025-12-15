На «Ёлке желаний» в Нижнекамске исполнили мечты детей участников СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске продолжается новогодняя акция «Ёлка желаний». На праздничной ёлке в этом году оказались письма детей участников специальной военной операции, не вернувшихся с поля боя. Одними из первых поздравление получили ребята, благодаря сотрудникам «Дома дружбы народов».

Директор учреждения сорвал конверт с письмом юных Амира и Ралины Зариповых, после чего их поздравили хоккеист «Нефтехимика» Кондрат Решетников и представители русского и татарского обществ.

«Мне сообщили, что у Амира день рождения как раз на Новый год. В письме он попросил, чтобы настоящий хоккеист пришёл и подарил ему коньки и клюшку», – рассказал Кондрат Решетников.

Подарки мальчику понравились: он уже несколько лет увлекается хоккеем и играет в любительской команде.

Маленькая Ралина получила в этот день планшет, и радость детей стала частью большого праздничного настроения, создаваемого акцией «Ёлка желаний».

Традиционно акция проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание, которое размещается на специальных шарах, украшающих елку.

