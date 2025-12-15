news_header_top
Руc Тат
СВО 15 декабря 2025

На «Ёлке желаний» в Нижнекамске исполнили мечты детей участников СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске продолжается новогодняя акция «Ёлка желаний». На праздничной ёлке в этом году оказались письма детей участников специальной военной операции, не вернувшихся с поля боя. Одними из первых поздравление получили ребята, благодаря сотрудникам «Дома дружбы народов».

Директор учреждения сорвал конверт с письмом юных Амира и Ралины Зариповых, после чего их поздравили хоккеист «Нефтехимика» Кондрат Решетников и представители русского и татарского обществ.

«Мне сообщили, что у Амира день рождения как раз на Новый год. В письме он попросил, чтобы настоящий хоккеист пришёл и подарил ему коньки и клюшку», – рассказал Кондрат Решетников.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Подарки мальчику понравились: он уже несколько лет увлекается хоккеем и играет в любительской команде.

Маленькая Ралина получила в этот день планшет, и радость детей стала частью большого праздничного настроения, создаваемого акцией «Ёлка желаний».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Традиционно акция проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание, которое размещается на специальных шарах, украшающих елку.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.

