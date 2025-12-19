Волонтеры-медики РТ: Указ Президента поможет молодым врачам получить хороший опыт

Региональный координатор татарстанского отделения всероссийского общества «Волонтеры-медики» Анна Мубаракшина рассказала, что для нее одним из важных заявлений Владимира Путина во время прямой линии стали слова, связанные со студентами-медиками.

«Президент России Владимир Владимирович Путин акцентировал внимание на основных ценностях для населения и показал готовность к решению каждой проблемы, волнующей граждан.

Один из таких важных моментов касался студентов-медиков, только закончивших ординатуру на бюджетной основе», – отметила она.

Напомним, поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и закону «Об образовании в РФ» вступают в силу с 1 марта 2026 года. Согласно нововведениям, после окончания учебного заведения молодые медики должны будут работать вместе с наставником в клинике, которая оказывает помощь по программе госгарантий.

«Каждый молодой специалист должен получить необходимый опыт и навыки, работая непосредственно “в поле”. В связи с этим было принято решение помогать специалистам в период адаптации. Студенты, получившие бесплатное образование, будучи помощниками врачей, получат колоссальный опыт и смогут стать перспективными врачами», – добавила Анна Мубаракшина.