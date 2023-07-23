Волонтеры Мариуполя поблагодарили татарстанцев за гуманитарную помощь

Волонтеры из Мариуполя поблагодарили жителей Менделеевска и всего Татарстана за доставленную гуманитарную помощь. Видео с их обращением к жителям республики в своем телеграм-канале разместил глава района Радмир Беляев.

«Огромное спасибо участникам группы „Мы вместе“ из города Менделеевска и жителям Республики Татарстан, которые стараются помочь людям, оказавшимся в непростой ситуации. Это очень серьезная поддержка и моральная, и материальная. Хорошо, что есть люди с сердцем и душой. Мы очень рады вашей помощи. Спасибо каждому отдельному человеку», — поблагодарила волонтер.

«Штаб „Мы вместе“ собрал и направил в Мариуполь детскую одежду, обувь, книги, канцтовары, сладости», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы Менделеевского района Анастасия Шишкина.

«Спасибо всем за принесенные детские вещи. За ваше доверие нам. За эту слаженную работу!» — поблагодарил Радмир Беляев.

Помощь из Менделеевска отправляют ежемесячно. За все время было направлено около 80 тонн груза на сумму 40 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Татарстана в Лисичанск передали пожарную машину.