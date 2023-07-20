Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из Татарстана в Лисичанск передали пожарную машину
Из Татарстана передали Лисичанску пожарную машину.
Начальник 59-й пожарной части МЧС в Лисичанске поблагодарил жителей Республики Татарстан за предоставленную технику. Он отметил, что техника будет использоваться по назначению – тушить пожары, а также ликвидировать ЧС.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» доставило в подшефные города – Лисичанск и Рубежное 75 тонн гуманитарного груза. Груз был сформирован при участии предприятий и организаций Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Сармановского, Дрожжановского, Бавлинского, Кайбицкого и Зеленодольского районов Татарстана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»