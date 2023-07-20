Из Татарстана в Лисичанск передали пожарную машину

Из Татарстана передали Лисичанску пожарную машину.

Начальник 59-й пожарной части МЧС в Лисичанске поблагодарил жителей Республики Татарстан за предоставленную технику. Он отметил, что техника будет использоваться по назначению – тушить пожары, а также ликвидировать ЧС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» доставило в подшефные города – Лисичанск и Рубежное 75 тонн гуманитарного груза. Груз был сформирован при участии предприятий и организаций Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Сармановского, Дрожжановского, Бавлинского, Кайбицкого и Зеленодольского районов Татарстана.