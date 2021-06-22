Волонтеры КАМАЗа собрали 15 литров донорской крови

В стационарных подразделениях Центра крови ко Всемирному дню донора участники камазовского волонтерского движения собрали 14.850 миллилитров крови. Об этом сообщает пресс-служба КАМАЗа.



«Прийти на помощь нуждающимся, сдать кровь, чтобы спасти чью-то жизнь — это важная и благородная миссия», — отметил организатор акции — оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок автомобильного завода Вячеслав Грибков.



Инициатор мероприятия поблагодарил каждого за безвозмездное участие в акции и выразил признательность любому новичку, который впервые попробовал себя в качестве донора.



Участие в подобных волонтерских акциях уже стало общепринятым для камазовской молодёжи. В этой акции приняли участие 33 сотрудника предприятия.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в День донора в Казани желающих сдать кровь пришло больше, чем в обычные дни.