В День донора в Казани желающих сдать кровь пришло больше, чем в обычные дни

В Республиканском центре крови в Казани сегодня отметили День донора, который во всем мире проходит 14 июня.

«В жизни есть одна волшебная жидкость, без которой ни одно лечебное учреждение не может. Сколько в мире, в стране, в Татарстане, в Казани делается операций – всегда нужны компоненты крови. Люди приходят и делятся самым сокровенным. Кровь для человека – это все, это его жизнь, мысли, движения. Этим сокровенным здоровые люди с кем-то делятся», – рассказал главный врач Центра крови Рамиль Тураев.

На Дне донора принимают кровь всех групп. К 9 утра уже успели сдать ее порядка 60 человек. В пресс-службе Центра отметили, что во время подобных акций желающих сдать кровь всегда несколько больше, чем обычно. Ведь интерес подогревается в социальных сетях и СМИ и об акции узнает большее количество людей.

Всего в единой донорской базе около 600 тысяч татарстанцев, ежегодно сдают кровь 30 тысяч жителей республики.

Врачи напоминают, что каждая донация помогает спасать жизни людей.