Волонтеры из Новошешминского района отыскали бойца-земляка в госпитале и передали помощь

На фото: Александр, Михаил, Евгений / Предоставлено Ларисой Федоровой.

Евгений и Александр Козловы из Новошешминского района с 2022 года помогают землякам, участвующим в специальной военной операции. Очередная поездка с гуманитарным грузом в ДНР для добровольных помощников прошла по необычному пути. Свой маршрут они изменили, узнав, что боец-земляк находятся в госпитале. В первую очередь отец и сын Козловы решили навестить его.

Путь осложнился тем, что точного адреса госпиталя никто не знал. Так как связь в дороге часто отсутствовала, на связи с Евгением была только Ирина — жена раненого бойца с позывным Батя. Она и рассказала о своих перенесенных волнениях, и о том, как благодарна семье Козловых за то, что они объехали немало населенных пунктов в поисках того самого госпиталя, куда отправили ее мужа.

«Я, конечно, волновалась, но ни секунды не сомневалась в том, что если они решили найти и передать гуманитарку своему земляку, то найдут обязательно. И они нашли моего мужа Михаила в Макеевке. И прислали мне совместное фото. Вот что значит, СВОих не бросаем! Вот кто герои нашего времени! Все наши родные благодарят Евгения Викторовича и Александра Евгеньевича за их отзывчивое сердце, за их решительность и неустрашимость, за помощь участникам СВО», — говорит супруга военнослужащего.

Михаил вспомнил, как вместе со старшим братом Иваном пошел на задание в одной группе, но после ранения потерял того из виду и некоторое время не знал, что с ним. Но, к счастью, тот оказался жив. Вначале они находились в одном госпитале, однако из-за более тяжелого ранения Ивана перевели в крупное медицинское учреждение. Перед этим братьям удалось встретиться и поговорить.

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