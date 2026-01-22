В гимназии Нижнекамска наладили пошив подушек и нашлемников для бойцов СВО
В гимназии №22 города Нижнекамска организовали настоящий пошивочный цех по производству подушек для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Этим важным делом на уроках технологии занимаются школьницы. Помимо подушек, гимназистки помогают волонтерам из группы «Добрые сердца» изготавливать сухие души, а также недавно освоили производство защитных нашлемников для бойцов СВО.
В кабинете технологии за швейной машинкой – десятиклассница Алина Сыннова. Она аккуратно прокладывает ровный шов, стараясь, чтобы каждая подушка была прочной и надежной. Девушка признается: к работе относится с большой ответственностью и старается заготовить как можно больше наволочек.
«Я уже сделала достаточно много подушек вместе со своими одноклассницами, потому что мы понимаем, что им там достаточно тяжело и им нужна помощь. И мы рады, что можем внести хоть небольшой вклад, чтобы им было немного легче», – рассказала Алина.
Кабинет технологии в гимназии давно перестал быть обычным учебным пространством – здесь наладили практически поточное производство. Пока одни школьницы шьют наволочки, другие наполняют их мягким наполнителем.
Все материалы – ткань и наполнитель – закупаются на собранные средства. В этом деле активно помогают не только сами школьники, но и их родители, а также педагоги.
«Наполнитель и тик – это ткань, из которой девочки шьют подушки. У нас очень активные ученицы, в основном это 8–10 классы. Они уже хорошо освоили работу на машинке и спокойно этим занимаются», – отметила учитель технологии гимназии №22 Надежда Матвеева.
Образовательное учреждение тесно сотрудничает с волонтерами из группы «Добрые сердца». Совместно они уже отправили в зону СВО не одну сотню килограммов гуманитарного груза. Для солдат изготавливают и закупают только самое необходимое, регулярно участвуют в мастер-классах и расширяют перечень помощи.
«Девочки уже четвертый год помогают нам. Они молодцы – своей инициативой показали пример, и мы начали с ними сотрудничать. Каждый раз они шьют подарки и вещи своими руками. Огромное человеческое спасибо за то, что у них такие добрые сердца», – поблагодарила школьниц волонтер группы «Добрые сердца» Лейсан Мирзанурова.
Список добрых дел гимназистов постоянно пополняется. Не так давно ребята начали изготавливать защитные нашлемники для бойцов спецоперации. Процесс тоже налажен: готовятся тканевые ленточки, которые затем с помощью рамки и сетки крепятся в маскировочную конструкцию.
«Вот такие нашлемники мы делаем. У нас есть организатор – Светлана Михайловна. Готовим ленточки, затем привязываем их с помощью рамки и сетки, и получается круглый нашлемник. Стараемся помогать, чем можем. Огромное спасибо родителям, коллегам и всем неравнодушным людям – это наше общее дело. Если мы не сплотимся, там ребятам будет очень сложно», – подчеркнула классный руководитель 10 класса гимназии №22 Елена Сергеева.
В настоящее время школьники готовят очередную партию гуманитарного груза, которую планируют направить в зону специальной военной операции ко Дню защитника Отечества.
Посылки с медикаментами, продуктами и другими полезными вещами по традиции передадут в пункт сбора по адресу: улица Химиков, 72б.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.