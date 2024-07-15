Волонтеры из Казани отправляют на фронт котов для борьбы с мышами

На фронт для бойцов СВО волонтеры из Казани отправляют котов для борьбы с мышами. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал руководитель Военно-патриотического клуба «Легенда» Владимир Малыгин.

В студию он пришел вместе со своей супругой Еленой Малыгиной и воспитанниками Айдаром Кабировым, учеником гимназии № 6 Казани, и Игорем Беловым, учеником казанской школы «Эврика». Гостями телемарафона также стали коты Рыжик и Боец.

Владимир Малыгин рассказал о том, как занялся поиском без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны.

«В каждой семье есть кто-то из погибших в Великую Отечественную войну. В 2003 году моему деду исполнилось бы сто лет – он пропал без вести во время сражений. Мой папа попросил: “Найди моего отца”. И вот я задался целью. Было тяжело, я писал письма в Министерство обороны, спрашивал у старожилов, куда он ушёл. В районном военкомате я узнал, что он воевал под Москвой, когда там шли ожесточённые бои. Потом узнал, что он пропал в Смоленской области, и там мы его и нашли – на месте его гибели мы поставили памятник», – поделился Малыгин.

После этого он вместе со своими воспитанниками стал ездить на поиски пропавших без вести солдат. Воспитанник Владимира Малыгина, Игорь, рассказал, что хочет стать военным, когда вырастет.

«Для меня Родина – это мои родные, мои близкие. Все, что у меня есть», – сказал юноша.

«Я еще не решил, кем хотел бы стать, но для меня Родина – это родители, бабушки, дедушки, наша страна Россия», – поделился другой воспитанник Айдар.

Игорь рассказал, что ему очень нравится поисковая работа.

«Мы должны этим заниматься, все-таки это память. Они ведь сражались за наше мирное небо», – сказал Игорь.

Владимир Малыгин поделился, что раньше вел уроки труда в школах, теперь его бывшие ученики помогают ему с гуманитарной помощью.

«Один начальник, другой слесарь, третий мастер. Помогают мне буржуйки варить. Совместными силами все», – говорит он.

Его супруга Елена Малыгина рассказала, что помогает мужу с гуманитарной помощью. Она упомянула, что вместе они изготавливают печи, которые помогают согреваться бойцам.

«У меня было уже 49 походных экспедиций, и я знаю, что в палатке очень холодно. Мы как-то тоже греемся, и вот мы продумали и сделали походные печки, которые легко использовать. На данный момент мы отправили 382 печки», – поделился Владимир Малыгин.

Супруги отправляют на фронт не только средства для обогрева.

«Мне бойцы пожаловались, что их достают мыши. Коты в войну спасли Эрмитаж, и я подумал – почему бы им котов не отправить. Рыжик и Боец – очередные кандидаты. Первую партию мы отправили осенью. Помогает. Один боец рассказывал: приходит с боя, а кот к нему бежит и мурлычет. Увидит мышку, поймает её, снова бежит греться за пазуху. Очень здорово помогает. Коты и на больные места бойцам ложатся, лечат. К осени готовлю новую партию», – отметил мужчина.

С женой они готовят специальные клетки для котов с двумя отсеками – в одном питомцы кушают, в другом спят.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.