Волонтеры из Буинска навестили раненых земляков в ростовском госпитале

В одной из палат Ростовской области, где проходит лечение боец из Татарстана, оживление: гости из родного края – руководитель волонтерского штаба Буинского района Резеда Мустафина и ветеран боевых действий Ринат Хасанов приехали издалека, чтобы передать землякам частицу дома – тепло, заботу и помощь, собранную буинцами.

Их путь лежал к трем военнослужащим, раненным в зоне специальной военной операции. Однако лишь один из них, Ильмар Галимов, на момент приезда находился в ростовском госпитале. Остальных перевели в Москву. Но даже одна встреча оказалась по-настоящему важной.

«Несмотря на то, что их снабжают всем необходимым, ребята очень радуются, когда мы приезжаем. Мы считаем это своим долгом. Конфеты и сладости мы передали от имени всех жителей Буинска», – рассказала Резеда Мустафина.

Ильмар Галимов был рад неожиданному визиту. Весной 2023 года он отправился в зону СВО, служил старшим разведчиком минометной батареи в мотострелковом батальоне, участвовал в боях за Бахмут. В апреле этого года его подвиг был отмечен высокой наградой – на передовой Ильмар получил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» из рук Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина и руководителя администрации Раиса РТ Асгата Сафарова.

Сегодня Ильмар чувствует себя гораздо лучше. Он искренне благодарит земляков за внимание: «Передайте всем буинцам огромное спасибо. Это очень важно – чувствовать, что дома помнят и поддерживают», – сказал он.

Волонтеры не скрывают: поездка получилась непростой, но очень нужной. В планах – продолжение. Уже в сентябре они вновь собираются в путь – на этот раз в зону СВО, где служат их ребята, с новым гуманитарным грузом и неизменным теплом родной земли.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой.