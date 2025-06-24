Волонтеры из Альметьевска готовят мазь и чай для бойцов СВО

В Альметьевске волонтеры штаба «ZA СВОих» наладили изготовление заживляющей мази и сбор травяного чая для отправки участникам специальной военной операции. В приготовлении участвуют неравнодушные жители, которые приносят необходимые ингредиенты.

Основу мази составляют подсолнечное масло, пчелиный воск, прополис и желтки. Процесс требует особой аккуратности и соблюдения температурного режима. Смесь необходимо тщательно процеживать, чтобы удалить хлопья от желтков и прополиса. Рецепт, по словам волонтера Анны Музафаровой уходит корнями в традиции народной медицины и передается из поколения в поколение.

«Это рецепт монастырского бальзама, он существует уже давным-давно. Рецепт этот находится в тайне, не все готовы делиться им. От него не отойдешь. Рядом надо постоянно стоять и контролировать процесс. Температуру надо сохранять, чтобы не вышло за края. У меня сын находится в зоне СВО. И не только ради него, ради других парней, сыновей, братьев, мужей. Чтобы им было намного легче служить, чтобы они чувствовали нашу заботу, для этого мы все и делаем», – рассказала женщина.

Мазь, по ее словам, помогает заживлять раны, снимает воспаления. Женщина готовит до 60 баночек мази в день после основной работы в туберкулезном диспансере.

Кроме этого, волонтеры фасуют травяной чай из мяты, душицы и листьев земляники. Сбор производится вручную. Сырье приносят местные жители, после чего его упаковывают в индивидуальные пакетики.

Позже посылки с домашними заготовками отправятся к бойцам в зону СВО в составе гуманитарной помощи. Организаторы подчеркивают, что участие в сборе и производстве открыто для всех желающих.

Контактный номер штаба: +7 937 579 77 25.

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Материал подготовлен при участии Эльвиры Шакировой