Боец СВО из Актанышского района награжден медалью «За отвагу»

Боец специальной военной операции из Актанышского района Татарстана Нияз Нуруллин, позывной Бобер, награжден государственной наградой – медалью «За отвагу».

Нияз Нуруллин проходит службу в воинской части № 29656, 1232-м полку. Недавно он вернулся из госпиталя, где перенес сложную операцию на ногу. Врачи продолжают борьбу за его восстановление после тяжелого ранения.

С заслуженной наградой военнослужащего поздравила директор фонда «Мы вместе», волонтер Лилия Гикрамина. Представители фонда поинтересовались состоянием здоровья бойца, поддержали его вниманием и добрыми словами.

Отдельные слова признательности были адресованы матери военнослужащего – Фирдании Нуруллиной. Она является активным волонтером и, как отмечают в фонде, воспитала мужественного и сильного духом сына.

В адрес Нияза Нуруллина и его семьи прозвучали пожелания крепкого здоровья, сил и скорейшего восстановления. Волонтеры выразили надежду на скорейшее завершение боевых действий и возвращение всех военнослужащих домой живыми и здоровыми.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой