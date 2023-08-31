Волонтеры Буинского района собрали для бойцов спецоперации чаи из лекарственных трав

К республиканской акции «Чай победы» присоединился коллектив дошкольного учреждения Буинска «Сказка». Вместе они собирают травяные чаи для бойцов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района, в общей сложности мастерицы приготовили около 200 мешочков душистого ароматного чая из лекарственных трав мелиссы, душицы, чабреца, клевера, мяты.

В каждый мешочек они вложили детские рисунки и письма.

«Пусть наши ребята почувствуют себя как дома, ощутят тепло родного края», — говорят мастерицы.

«Благодарю за труд наших волонтеров! Бойцам и правда важно чувствовать вдали от дома тепло родной земли, такой знакомый аромат травяного чая, тепло рук...», — прокомментировал глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Напомним, Буинский район в ближайшие дни направит две фуры с гуманитарной помощью в подшефный Татарстану Лисичанск — это стройматериалы и овощи. Общий вес — 20 тонн.

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