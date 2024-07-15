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СВО 15 июля 2024 12:50

Волонтеры Балтасинского района готовят сухие супы для участников СВО

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Волонтеры из села Нуринер Балтасинского района освоили технологию приготовления сухих супов, чтобы отправлять готовые смеси бойцам СВО. Об этом сельчанки рассказали на телемарафоне «Вступай в армию победы!». 12-часовой телемарафон стартовал в 8 часов утра и продлится до 20.00 часов.

«О технологии заготовки сухих ингредиентов для супов узнала моя дочь, предложила попробовать. Мы купили сушилку. Запасов разных овощей у нас было много: свекла, картофель, морковь, лук. Стали делать сухие супы из них. Когда наши запасы кончились, люди стали привозить из соседних деревень. Мы овощи варим, потом сушим в сушилке, затем измельчаем. Когда все готово, зовем бабушек — они с удовольствием помогают расфасовать ингредиенты супа в пакеты», — рассказала жительница села Фарида Вафина.

Женщины показали, как они сушат овощи для супа. «Фасуем в пакеты из расчета одной порции. Для вкуса добавляем приправы, которые заказываем в интернет-магазине», — пояснили волонтеры.

Также они отметили, что в заготовке сухого супа участвуют и матери ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО.

«Мы поддерживаем матерей морально, стараемся, чтобы у бойцов была вкусная еда. Ребята, желающие заключить контракт, имеют сильную волю, это отважные люди. Желаем им здоровья, скорейшей победы. Пусть наши супы напоминают им о доме, семье», — пожелала Фарида Вафина.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.
Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
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Зиля Мубаракшина

#СВО #вступай в армию победы #служба по контракту
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