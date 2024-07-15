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Волонтеры Балтасинского района готовят сухие супы для участников СВО
Волонтеры из села Нуринер Балтасинского района освоили технологию приготовления сухих супов, чтобы отправлять готовые смеси бойцам СВО. Об этом сельчанки рассказали на телемарафоне «Вступай в армию победы!». 12-часовой телемарафон стартовал в 8 часов утра и продлится до 20.00 часов.
«О технологии заготовки сухих ингредиентов для супов узнала моя дочь, предложила попробовать. Мы купили сушилку. Запасов разных овощей у нас было много: свекла, картофель, морковь, лук. Стали делать сухие супы из них. Когда наши запасы кончились, люди стали привозить из соседних деревень. Мы овощи варим, потом сушим в сушилке, затем измельчаем. Когда все готово, зовем бабушек — они с удовольствием помогают расфасовать ингредиенты супа в пакеты», — рассказала жительница села Фарида Вафина.
Женщины показали, как они сушат овощи для супа. «Фасуем в пакеты из расчета одной порции. Для вкуса добавляем приправы, которые заказываем в интернет-магазине», — пояснили волонтеры.
Также они отметили, что в заготовке сухого супа участвуют и матери ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО.
«Мы поддерживаем матерей морально, стараемся, чтобы у бойцов была вкусная еда. Ребята, желающие заключить контракт, имеют сильную волю, это отважные люди. Желаем им здоровья, скорейшей победы. Пусть наши супы напоминают им о доме, семье», — пожелала Фарида Вафина.
Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».
Зиля Мубаракшина
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