Волонтеры Актаныша помогли по дому пенсионерке, проводившей сына на СВО

Волонтеры Актанышского района помогают пожилым людям. Ребята из отрядов Юнармии и ЮИД Актанышской средней школы №1 помогли по дому представителям старшего поколения. Илюза Сарварова, проводившая сына на спецоперацию, получила от волонтеров помощь и знак внимания.

Женщина с радостью встретила ребят. В этом году они приходят уже во второй раз.

«Илюза Сарварова отправила сына на спецоперацию в 2022 году по частичной мобилизации. Ее сын Разиф Сарваров отправился на специальную военную операцию 27 сентября 2022 года. Помогая многим товарищам, он неоднократно спасал их. Сам же был ранен и сейчас лечится в госпитале», — рассказала ученица Залия Мухаметова.

Мать гордится своим сыном и ждет, когда он вернется. Она благодарна руководству района и коллективу школы за помощь.

Красивый букет цветов и открытку ручной работы получила и Далия Ханнанова. Для Далии апы, долгие годы возглавлявшей районную пионерскую организацию, это большой подарок, врученный в рамках Декады пожилых людей.

Волонтеры участвуют в весенне-осенних работах и помогают по хозяйству. И на этот раз ребята взбороновали территорию вокруг дома и убирали сухую траву.

Помощь взрослым продолжается не только в рамках декады, но и круглый год. Руководство школы говорит, что они организуют работу с целью уважения к старшим, трудового воспитания.