news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 9 октября 2024 14:21

Волонтеры Актаныша помогли по дому пенсионерке, проводившей сына на СВО

Скопировать ссылку
Волонтеры Актаныша помогли по дому пенсионерке, проводившей сына на СВО

Волонтеры Актанышского района помогают пожилым людям. Ребята из отрядов Юнармии и ЮИД Актанышской средней школы №1 помогли по дому представителям старшего поколения. Илюза Сарварова, проводившая сына на спецоперацию, получила от волонтеров помощь и знак внимания.

Женщина с радостью встретила ребят. В этом году они приходят уже во второй раз.

«Илюза Сарварова отправила сына на спецоперацию в 2022 году по частичной мобилизации. Ее сын Разиф Сарваров отправился на специальную военную операцию 27 сентября 2022 года. Помогая многим товарищам, он неоднократно спасал их. Сам же был ранен и сейчас лечится в госпитале», — рассказала ученица Залия Мухаметова.

Мать гордится своим сыном и ждет, когда он вернется. Она благодарна руководству района и коллективу школы за помощь.

Красивый букет цветов и открытку ручной работы получила и Далия Ханнанова. Для Далии апы, долгие годы возглавлявшей районную пионерскую организацию, это большой подарок, врученный в рамках Декады пожилых людей.

Волонтеры участвуют в весенне-осенних работах и помогают по хозяйству. И на этот раз ребята взбороновали территорию вокруг дома и убирали сухую траву.

Помощь взрослым продолжается не только в рамках декады, но и круглый год. Руководство школы говорит, что они организуют работу с целью уважения к старшим, трудового воспитания.

Фото: пресс-служба Актанышского района РТ.

читайте также
«Ты понимаешь, куда ты идешь?»: 4 истории женщин, которые ушли служить на СВО
«Ты понимаешь, куда ты идешь?»: 4 истории женщин, которые ушли служить на СВО
#актанышский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100