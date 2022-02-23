Волонтеры акции #МыВместе в Татарстане помогут переселенцам из ДНР и ЛНР

Татарстанские волонтеры помогут в работе с жителями ДНР и ЛНР, эвакуированными в Россию. Помощь будет организована в рамках акции #МыВместе.

Замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева рассказала, что уже сформирована команда волонтеров в Казани, Набережных Челнах, Лаишево, Зеленодольске — к работе присоединились более 640 человек.

«Волонтеры будут оказывать помощь по разным направлениям: информационное сопровождение, медицинская помощь, психологическая помощь, — объяснила Кондратьева. — Они будут помогать в пунктах временного размещения переселенцев из ДНР и ЛНР и в распределении гуманитарной помощи».

Добровольцем можно стать, зарегистрировавшись на сайте #МыВместе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане определены шесть пунктов временного размещения переселенцев из Донбасса.