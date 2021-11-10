Волонтерство на первых ролях: МГЕР Поволжья подвела итоги работы в 2021 году

Пресс-служба "Единой России"

Сегодня в творческом пространстве «Маяковский» в Казани прошло окружное совещание руководителей региональных штабов ВОО «Молодая Гвардия Единой России». В нем поучаствовал и руководитель татарстанского регионального отделения Динар Бариев.

«Трудно говорить об успехах в период пандемии, но, ориентируясь на ту помощь, которую мы оказали, можно уверенно сказать, что год был успешным, причем не только в городах, но и в районных отделениях», — отметил Бариев, одетый по случаю совещания в национальный татарский костюм.

Он также рассказал, что при новом введении коронавирусных ограничений все штабы и волонтерские центры «Молодой Гвардии» в РТ вернулись к активной деятельности по всему Татарстану. Бариев упомянул, что волонтерское направление наряду с патриотическими и политическими стало одним из главных на ближайшие несколько лет.

Кроме того, на встрече обсудили ближайшие планы организации. Так, 16 ноября «Молодой Гвардии Единой России» исполняется 16 лет. В честь этого события запланирован ряд добровольческих акций с целью оказания помощи нуждающимся, а также приютам для животных. Отмечать свой день рождения «Молодая гвардия Единой России» традиционно будет «в полях», сообщила заместитель председателя Координационного Совета — руководитель проектного офиса ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Юлия Перегудова. Также она отметила успех Татарстана в конкурсе «Студактив», направленном на создание студенческих коворкингов.

«Мы собрали все регионы ПФО именно в Татарстане, потому что регион — лидер не только в Поволжье, но и во всей стране. Здесь очень сильная команда, энергичные люди, и у ребят выстроена хорошая системная работа», — поделилась Юлия Перегудова.

Во время совещания в режиме ВКС связались с членом Президиума Генерального совета партии — председателем Координационного совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Денисом Давыдовым. Он сообщил, что через 3 месяца пройдет масштабный съезд, в котором сможет поучаствовать каждый представитель «Молодой Гвардии». При этом он заявил, что съезд не должен останавливать работу организации.

Он поздравил руководителя татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Динара Бариева с получением депутатского мандата в Госсовет РТ. Он будет работать в Комитете по социальной политике, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».