Депутат Госсовета РТ Динар Бариев будет работать в Комитете по социальной политике

Новоизбранный депутат Госсовета РТ Динар Бариев, который одновременно является руководителем Татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России», будет работать в Комитете по социальной политике республиканского парламента. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал сам Бариев.

«Так как основная моя деятельность связана с молодежью, я хочу основным направлением [работы] в Госсовете выбрать именно молодежные проекты. Будем ориентироваться на направления, обозначенные профильным комитетом, созданным в Госдуме РФ. А что касается Татарстана, то я хочу себя попробовать в Комитете по социальной политике Госсовета республики», — отметил собеседник ИА «Татар-информ».

Бариев станет самым молодым депутатом Госсовета РТ VI созыва. Ему 31 год. По его словам, получение мандата для него — это большая ответственность. При этом он уверен, что ему поможет опыт его новых коллег.

«Важно понимать, что получение мандата депутата Госсовета РТ — это большая ответственность. Я стал самым молодым депутатом в нынешнем созыве, но есть и опытные коллеги, готовые помочь и подсказать. Это сложная работа, но с такими наставниками как Фарид Мухаметшин всё получится, я думаю», — добавил Динар Бариев.

Кроме того, собеседник ИА «Татар-информ» подчеркнул, что его назначение — это еще и большое событие для «Молодой Гвардии Единой России», потому что многие проекты движения направлены на вовлечение молодежи в политическую жизнь, а он станет живым примером подобного вовлечения.

Пока идет процесс формирования необходимых документов, а официально к своей работе в Комитете Бариев приступит после заседания Госсовета РТ в конце ноября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев вручил новым депутатам мандаты избранных в Государственную Думу Татьяны Ларионовой и Артема Прокофьева. Их получили руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Динар Бариев и бизнесмен Альберт Ягудин.