Волонтерский проект «Парковые герои» стартует в Казани

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Первого июня в столице Татарстана стартует пилотная волонтерская программа «Парковые герои», которая продлится до конца лета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участники программы будут ухаживать за растениями в общественных пространствах города, а также выполнять там несложный ремонт.

Работать волонтеры смогут на набережных озера Кабан и реки Казанки, а также в Горкинско-Ометьевском лесу и на бульваре «Ак чәчәкләр».

Чтобы присоединиться к инициативе, нужно будет перейти в Telegram-бот, где открыта регистрация. Кроме того, в нем размещены сведения о правилах, расписании, мотивационной системе и проекте в целом.

Дирекция парков и скверов и проект «Другое дело» составили турнирную таблицу волонтеров. За выполнение заданий участникам будут начислять баллы. По завершении проекта среди добровольцев разыграют призы. Это будут фирменный мерч, двухчасовая аренда столика на барбекю-зоне или бесплатный кофе, уточнили в городской администрации.

Подробнее о запланированном в общественных пространствах столицы Татарстана можно прочитать в материале «Татар-информа» Школа садовника, аудиоспектакли и стендап: что ждет казанцев в парках этим летом.