Школа садовника, аудиоспектакли и стендап: что ждет казанцев в парках этим летом

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В парках и скверах Казани в летний период запланировано большое число мероприятий самых разных направленностей для казанцев. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказала глава Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова

Впервые в этом году в казанских общественных пространствах стартует пилотная версия программы волонтерства «Парковые герои». В ней задействуют набережные озера Кабан и Казанки, Горкинско-Ометьевский лес и бульвар «Ак чәчәкләр». Жители будут помогать городским службам ухаживать за зелеными насаждениями и выполнять несложную ремонтную работу.

В этих же парках (кроме набережной Казанки), горожане смогут узнать больше об уходе за зелеными насаждениями в рамках проекта «Школа городского садовника». А в «Салават купере» и Горкинско-Ометьевском лесу будут работать общественные огороды.

Поближе познакомиться с парковыми сообществами и, возможно, вступить в них, можно будет 26 мая в парке «Черное озеро». Запланированы также и отдельные фестивали, например 21 июля в Горкинско-Ометьевском лесу состоится фестиваль настольных игр и сообществ, которые развивают их в Казани.

25 мая в парке Горького откроется шахматный сезон. На празднике выступит камерный джазовый оркестр, а завершится он сеансом одновременной игры с участием гроссмейстеров. В летний сезон в парки переместятся также и многие встречи участников проекта активного долголетия «Жизнелюб».

Часть событийной программы в общественных пространствах адаптируют для людей с инвалидностью. Так, в парках запланированы кинопоказы в сопровождении тифлокомментатора, а в парке Урицкого состоится инклюзивная театральная лаборатория – пятидневный интенсив для подростков по развитию театральных навыков. Еще одна театральная лаборатория, ориентированная на участников помладше, будет проходить в Горкинско-Ометьевсокм лесу. Ее куратором станет клоун, актер творческой лаборатории «МОН» Руслан Риманас.

Продолжат в этом году и еще одну добрую традицию – акцию «Лапа дружбы». Также летом в парках и скверах Казани будут проводить тренировки разного формата для собаководов и их питомцев. Ждет горожан и серия орнитологических экскурсий, призванных познакомить их с пернатыми обитателями и обратить внимание на культуру взаимодействия людей и птиц в городе. Встречи будут проходить в течение всего лета в восьми парках Казани.

В рамках работы онлайн-платформы «Арт-Проспект» и культурной программы пешеходной улицы Баумана в этом году планируют организовать второй фестиваль уличных музыкантов. В минувшем году мероприятие объединило 30 артистов города, 11 из которых прошли отбор на концерт. Среди запланированных музыкальных событий также: вечер музыки «Октава», фестиваль народов Поволжья «Итиль».

Ежегодно в рамках стратегии развития Казанки проходят различные экологические акции. Так, акция по сбору вторсырья совместно с проектом «Экологично» будет проходить каждые последние выходные месяца на парковке под мостом «Миллениум». А узнать, как устроена экосистема вокруг реки и как ее сберечь, казанцы смогут на лаборатории «Горожанин ученый». В рамках этого мероприятия пройдут лекции, исследовательские работы, воркшопы с приглашенными экспертами, сплав с очисткой реки, очищение дебаркадера и многое другое.

Культурная программа Центр семьи «Казан» будет приурочена к объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году семьи. 15 мая здесь пройдет премьера аудиоспектакля «Девять этажей любви», разработанного совместно с Казанским ТЮЗом. Слушателям выдадут наушники, и они отправятся на прогулку по набережной Казанки, залам дворца бракосочетания, поднимутся на смотровую площадку.

В июне на здании центра семьи пройдет тематический показ российских короткометражных фильмов из каталога кинопремии «Золотая тарелка» с участием кинокритика Адели Хайбулиной. Ко Дню семьи, любви и верности на смотровой площадке проведут семейный ужин в коллаборации с творческой лабораторией «Угол». Кроме того, в июле на смотровой площадке пройдет стендап после заката.

Летом свои дни рождения отметят старейшие городские парки. Так, «Крыльям Советов» исполнится 85 лет, а парку им. Горького – 88. Праздник запланировали и на «Черном озере», однако о его возрасте не сообщается.