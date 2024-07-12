Волонтер о нуждах участников СВО: «Продукты есть, нужны техсредства защиты»

Бойцы в зоне специальной военной операции на данный момент остро нуждаются в средствах технической защиты. Продуктами и одеждой они обеспечены в достаточной мере, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» волонтер Мария Ефремова.

«Помощь нужна, безусловно. Всем уже известно, что самую большую опасность на фронте представляют дроны. Это направленное орудие, которое в огромном количестве уничтожает технику, из-за него гибнут мирные жители. Сейчас я работаю с ребятами, которые собирают установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На это нужны средства, в первую очередь. Продукты уже не нужны, они есть, одежда – в огромном количестве. Все, что нужно, — это денежные средства», – отметила она.

Волонтер помогает солдатам и мирным жителям в зоне СВО с 2022 года, сейчас отправляется на самые дальние направления – в Херсонскую область и Крым. Помогают Марии Ефремовой в сборе гуманитарной помощи и денежных средств для закупки всего необходимого прихожане храма Преподобного Серафима Саровского и другие неравнодушные люди. Помимо собранной ей «гуманитарки», женщина периодически возит грузы в другие подразделения. Но ее добровольческая деятельность на этом не заканчивается. В зоне СВО она помогает и другими делами, например волонтер спасла и привезла в Казань нескольких котят, оставшихся без матери.

Вопрос о том, что в зоне специальной военной операции существует повышенная опасность для жизни, перед Марией не стоит. Она отмечает, что будет и дальше ездить туда с гуманитарными миссиями.

«Я не могу их бросить. Каждый раз слышишь слова: “Мы бы без вас не справились”, “Что бы мы без вас делали?” Ну, как не вернуться? Тем более ребята пишут, говорят, что с нашими РЭБ дроны не долетают, падают, люди живы, не получают увечья», – заключила она.

Еще одна представительница волонтерского движения Хрия Халитова рассказала, что вместе с семьей помогает солдатам в тылу. Они делают окопные спички, плетут маскировочные сети, готовят сухой армейский душ, собирают целебные травы для солдат.

«Мы помогаем обязательно, с самого начала. Дел много, но нисколько не устаем от этого. Помимо всего прочего, недавно объявили сбор, собираем гуманитарку, чтобы отправить в зону СВО. Если у кого-то нет возможности, например в силу возраста, муж едет на машине и забирает сам. Вместе делаем общее дело. Семьей еще легче работать», – поделилась женщина.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.