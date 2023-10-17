Волонтер Лисичанска про СВО: если мы объединимся, то сможем быстрее победить врага

Волонтер из Татарстана, работающий поваром в Лисичанске Рустам Гатин призвал представителей всех профессий на контрактную службу, чтобы быстрее завершить специальную военную операцию (СВО). Свой призыв он озвучил во время первого телемаркфона «Все Свои» в поддержку службы по контракту.

«Моя работа в Лисичанске почти как контрактная служба. Мы повара, готовим вкусную и полезную еду. Но есть ещё множество профессий, которые были бы очень полезны», – заявил Гатин.

Он добавил, что объединенные усилия различных специалистов приблизят окончание СВО.

«Если мы все вместе объединимся, приложим свои знания силу и труд, все вместе запишемся на военную службу, то сможем быстрее победить врага», - заключил Гатин.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.