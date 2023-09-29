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Волонтер из Мамадышского района доставит гуманитарный груз бойцам СВО
1 октября председатель общества «Ветераны ВДВ и войск спецназначения „Гвардия“» Мамадышского района Фаниль Гиззатуллин отправится в зону СВО с гуманитарной миссией. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.
Мужчина уже давно занимается волонтерской деятельностью. На этот раз ему предстоит преодолеть тысячи километров, провести в поездке 8 дней, чтобы побывать на всех возможных направлениях, встретиться с солдатами лично или найти способы передать им груз.
Сейчас вся гуманитарная помощь собирается в помещениях во дворе Совета и исполкома района, Главы сельских поселений обязаны доставить гуманитарный груз от жителей деревень, именные посылки от родственников солдат. Приемом, учетом, упаковкой заняты волонтеры, сотрудники администрации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Мамадыш отправил 20 тонн гуманитарного груза жителям Лисичанска и Рубежного. Мамадышцы собрали 15 тонн картофеля, 1,5 тонны моркови, столько же столовой свеклы, 500 килограммов других овощей, в том числе чеснока и тыквы. Помимо этого, было отправлено 500 килограммов круп, макаронных изделий, домашней лапши, сладостей, варенья, тушенки.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России глава государства увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».
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