Мамадыш отправил 20 тонн гуманитарного груза жителям Лисичанска и Рубежного

Из Мамадышского района Татарстана сегодня отправили 20 тонн гуманитарного груза жителям подшефных городов республики — Лисичанска и Рубежного. «Двадцать тонн дружно грузили — спортсмены, работники Отдела культуры, Совета исполкома», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района РТ.

Мамадышцы собрали 15 тонн картофеля, 1,5 тонны моркови, столько же столовой свеклы, 500 килограммов других овощей, в том числе чеснока и тыквы. Помимо этого, было отправлено 500 килограммов круп, макаронных изделий, домашней лапшы, сладостей, варенья, тушенки.

«Положение в ЛНР было катастрофическим. Сейчас Татарстан и Раис РТ Рустам Минниханов уделяет большое внимание восстановлению городов. Работают там и наши строительные организации. Пока проблем, конечно, хватает, но наша помощь и поддержка идет от души. Большое спасибо всем жителям, которые откликнулись!» — сказал глава района Анатолий Иванов.

С начала специальной военной операции Мамадыш успел отправить гуманитарный груз 27 раз. Впервые груз из Мамадыша будет доставлен машиной «Единой России», которая ежемесячно организует трансфер гуманитарки от всех районов Татарстана.

Забота об еще одном городе ЛНР, Рубежном, была возложена на Татарстан в мае этого года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше.

Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город.

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