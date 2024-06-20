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Волонтер Игр БРИКС: На трибунах Дворца водных видов спорта нет свободных мест
Во время состязаний, проходящих в казанском Дворце водных видов спорта в рамках Игр БРИКС, на трибунах нет пустых мест, все билеты проданы. Об этом рассказала в интервью «Татар-информу» волонтер с многолетним опытом Ульяна Егорова.
«Я в Казани работаю на объекте „Дворец водных видов спорта“ и с нашей стороны могу сказать, что каждый день проданы все билеты, заняты все места на трибунах и зрители оставляют обратную связь. И она положительная от нашей основной клиентской группы, с кем я сотрудничаю как тимлидер. Именно для этого мы и стоим на трибунах на соревнованиях», — подчеркнула она.
По словам собеседницы агентства, многие зрители возвращаются сюда снова и снова, чтобы посмотреть и другие состязания, а также дают очень хорошую обратную связь.
Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали в Казани 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.
При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.
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