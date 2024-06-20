«Вместо Олимпиады поехала в роддом»: волонтер Игр БРИКС – о материнстве и спорте

Ульяна Егорова: «Мероприятие масштабное и достойное, очень красиво сделано. И люди со всей страны приехали сюда, чтобы внести свой вклад и частичку себя в Игры БРИКС»

Фото: предоставлено Ульяной Егоровой

«Работала с командой Авербуха четыре раза»

Ульяна, расскажите подробнее, в чем заключается задача волонтеров на подобных мероприятиях, например на тех же Играх БРИКС. Какой у них круг обязанностей?

Если говорить о мероприятиях в целом, то у волонтера могут быть самые разные обязанности. От встречи гостей в аэропорту до выполнения функции атташе. Каждый человек может найти себе применение. Может сидеть в центре аккредитации и заниматься ответственной бумажной работой, а кто-то помогает зрителям проходить на трибуны, создавая для них атмосферу. Кто-то имеет спортивный опыт и помогает спортсменам. Задач очень много, и все они разные. Для кого-то это обеспечение транспорта, питания, помощь на церемонии открытия. Все зависит от желаний, компетенции и уровня каждого отдельного волонтера.

А какие задачи чаще всего ставятся перед вами?

Лично для меня это чаще всего работа с людьми, с командами на больших ответственных мероприятиях. За всю свою волонтерскую историю я четыре раза работала с командой фигуриста и постановщика Ильи Авербуха. Они уже все меня знают. У них есть мой номер, и это, конечно, большая честь.

Как вы оцениваете уровень организации турнира? Как человек, побывавший на многих крупных спортивных мероприятиях, что можете сказать о его масштабах?

Для нашего волонтерского штаба это очередное ответственное и большое мероприятие. Очень здорово, что задействовано много разных объектов. Мы показываем разные стороны спорта: бадминтон, греблю и прыжки в воду. Спектр очень большой. Я иногородний волонтер и могу сказать, что есть те моменты, которые прекрасны, и, конечно, есть что доработать. Я думаю, что дирекция знает все эти моменты. Для нас главное, что мы приехали помогать, работать в команде. Мероприятие масштабное и достойное, очень красиво сделано. И люди со всей страны приехали сюда, чтобы внести свой вклад и частичку себя в Игры БРИКС. Думаю, у нас это получается.

«Каждый день проданы все билеты, заняты все места на трибунах и зрители оставляют обратную связь. И она положительная. Именно для этого мы и стоим на трибунах на соревнованиях» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На трибунах нет свободных мест и билетов»

Насколько успешно, на ваш взгляд, Татарстан и Казань справились с организацией этого турнира?

Я в Казани работаю на объекте «Дворец водных видов спорта» и с нашей стороны могу сказать, что каждый день проданы все билеты, заняты все места на трибунах и зрители оставляют обратную связь. И она положительная от нашей основной клиентской группы, с кем я сотрудничаю как тимлидер. Именно для этого мы и стоим на трибунах на соревнованиях. Зрители подсвечивают в обратной связи, что бы еще можно было бы улучшить, но большинство говорит, что им все очень нравится. Люди возвращаются на состязания снова и снова. Им представлено огромное разнообразие спортсменов из разных стран. В целом соревнования проходят на стабильном очень высоком уровне.

Многие сейчас начали сравнивать Игры БРИКС с Олимпиадой. Как думаете, в дальнейшем имеют ли они шансы приблизиться к главному спортивному состязанию мира или это самобытный и уникальный проект со своей атмосферой?

Я не специалист, чтобы сравнивать со стороны спорта, насколько это соразмерно. Но я могу сказать про волонтерство. Наша цель – привнести атмосферу гостеприимства на Играх БРИКС, показать Россию с лучшей стороны и обеспечить комфортный сервис и для тренеров со спортсменами, для гостей и судей, для жителей города и туристов. В целом стандарты волонтерства везде одни.

Для настоящих волонтеров, я сужу и по себе, по своим коллегам и друзьям, нет разницы, какой проект мы делаем. Нет такого, что где-то мы отдаем и открываем свое сердце только на 20%, а на более масштабных проектах на все 100%. Так не бывает. Ты делаешь от чистого сердца и выкладываешься на 200%. Отдаешь все свои положительные эмоции, чтобы проект получился красивым, успешным и запоминающимся, чтобы люди транслировали свои прекрасные впечатления, вернувшись к себе домой. Не знаю, сравнятся ли Игры БРИКС с Олимпиадой, но по атмосфере мы сделаем все возможное.

«Я поняла, что волонтерство – это мое и я умею заряжать людей, могу вести за собой, и продолжала двигаться дальше в этой деятельности помимо основной своей работы» Фото: предоставлено Ульяной Егоровой

«Был и чемпионат мира по футболу, Универсиада, Формула-1 и так далее»

С чего начали волонтерство?

Все началось с уведомления в моем телефоне, что Россия получила право принимать зимние Олимпийские игры – 2014. В моем городе на базе Томского политехнического университета открылся волонтерский центр. Я пришла туда и попросилась поехать волонтером, понимая, что это будет масштабное историческое событие. С этого началась моя волонтерская деятельность. Но на Игры я не поехала, хотя была тимлидером и возила команду еще за год до Игр. Вся наша команда была аккредитована и одобрена, и я в том числе. Но я вместо Олимпиады поехала в роддом.

С лялькой на руках смотрела, как происходит церемония открытия, и даже со слезами на глазах, что мечта не сбылась. И это было правда большой мечтой для меня. И я поняла, что если не в этот раз, не в этом проекте, то в следующем приму участие обязательно.

На каких еще крупных мероприятиях доводилось работать до Игр БРИКС?

Следующим проектом после Олимпиады оказался чемпионат мира по футболу в 2018 году. И, приняв участие в нем, я поняла, что волонтерство – это мое и я умею заряжать людей, могу вести за собой, и продолжала двигаться дальше в этой деятельности помимо основной своей работы. Дальше была Универсиада в Красноярске, чемпионат WorldSkills в Казани в 2019 году. Потом чемпионат Европы по футболу, «Формула-1». Я также прикоснулась к эковолонтерству на Байкале, строила экотропы. Затем был Международный фестиваль университетского спорта, премия «Мы вместе» в 2023 году и так далее. А теперь Игры БРИКС снова здесь, в Казани.

«Когда ты делаешь что-то в команде, что-то большое, что абсолютно точно будет вписано в историю, – это двойной заряд энергии» Фото: предоставлено Ульяной Егоровой

«Мои дети говорят: „Мама, мы гордимся тобой, ты популярная“»

А легко ли у вас получается совмещать очень важную роль матери и ответственную роль волонтера? Насколько я знаю, вы сейчас воспитываете двоих детей. Хватает ли моральных сил?

Для меня это большая радость. Всегда есть возможность сменить обстановку, уехать в другой город, погрузиться полностью в проект и отойти ненадолго от ролей матери, жены и своей профессиональной деятельности. Моя основная работа – это коуч, психолог. Для меня общение с людьми – это радость. И когда ты делаешь что-то в команде, что-то большое, что абсолютно точно будет вписано в историю, – это двойной заряд энергии. Я получаю огромную мотивацию, и мои близкие это видят. Когда я уезжаю, мои дети говорят: «Мама, мы гордимся тобой, и ты вообще-то у нас популярная».

То есть в России на сегодняшний день есть все условия, чтобы женщина могла реализоваться и в профессиональном плане, и при этом создать счастливую крепкую семью?

Абсолютно точно. Это пример, как можно совмещать в своей жизни разные роли и не испытывать чувства вины, что ты смогла состояться только в одной. Я для детей пример и ролевая модель, и мне важно, чтобы они видели, что возможностей в нашей стране очень много. Для меня важно, чтобы я для себя сохраняла и транслировала детям, друзьям и знакомым, что все могут жить полной жизнью.