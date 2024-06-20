Волонтер Игр БРИКС: Цель — показать традиции гостеприимства и лучшие стороны РФ

Фото: предоставлено Ульяной Егоровой

В рамках Игр БРИКС нужно создать для гостей дружелюбную атмосферу, продемонстрировать традиции гостеприимства и показать Россию с самых лучших сторон. Такое мнение в интервью «Татар-информу» высказала волонтер турнира с многолетним стажем и мать двоих детей Ульяна Егорова.

«Наша цель — привнести атмосферу гостеприимства на Игры БРИКС, показать Россию с лучшей стороны и обеспечить комфортный сервис для тренеров со спортсменами, для гостей и судей, для жителей города и туристов», — пояснил а она.

По словам собеседницы агентства, стандарты волонтерской деятельности для разных проектов одинаковы — для реализации каждого приходится выкладываться на 200%.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали в Казани 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.