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Волонтер Игр БРИКС: Цель — показать традиции гостеприимства и лучшие стороны РФ
В рамках Игр БРИКС нужно создать для гостей дружелюбную атмосферу, продемонстрировать традиции гостеприимства и показать Россию с самых лучших сторон. Такое мнение в интервью «Татар-информу» высказала волонтер турнира с многолетним стажем и мать двоих детей Ульяна Егорова.
«Наша цель — привнести атмосферу гостеприимства на Игры БРИКС, показать Россию с лучшей стороны и обеспечить комфортный сервис для тренеров со спортсменами, для гостей и судей, для жителей города и туристов», — пояснила она.
По словам собеседницы агентства, стандарты волонтерской деятельности для разных проектов одинаковы — для реализации каждого приходится выкладываться на 200%.
Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали в Казани 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.
При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.
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