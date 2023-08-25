Володин заявил, что за 10 лет санкций Россия вошла в топ-5 экономик мира

Фото: официальный сайт Государственной Думы

За десятилетие санкций Россия лишь улучшила свои позиции в топе мировых экономик и поднялась с 6-го на 5-е место. В то же время европейские партнеры Вашингтона сполна ощутили на себе тяжесть 17,5 тыс. ограничений, введенных против Москвы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так, в 2012-м, последнем досанкционном для России году, топ возглавляли США, далее следовали Китай, Индия, Япония и ФРГ. Россия занимала 6-ю строчку. По итогам 2022 года Штаты уступили лидерство Китаю, Индия и Япония сохранили свои места, а Россия замкнула топ-5.

«США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства. Германия выпала из первой пятерки экономик мира, Франция и Британия опустились на 9-е и 10-е места соответственно. Украина в 2012 году была на 38-м месте. Сегодня упала на 50-е», — прокомментировал ситуацию Володин в своем телеграм-канале.

Таким образом, получается, что последствия антироссийских санкций ударили не по самой Москве, а, напротив, по их инициаторам. Ради собственной гегемонии Штаты не пощадили своих союзников.

«Вызовы сделали нас сильнее. Но многое ещё предстоит. Как подчеркнул наш Президент Владимир Путин, нам необходима проактивная экономика», — добавил Володин.

Для этого, анонсировал он, в октябре состоятся большие парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего бизнеса.