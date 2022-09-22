Володин заявил, что мобилизованные не останутся без трудовых гарантий и кредитных каникул

В ближайшее время Госдума рассмотрит вопросы о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы стоят на контроле нижней палаты парламента, и попавшие под мобилизацию «не останутся без поддержки», заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле», — подчеркивается в сообщении.

Он также призвал депутатов, попадающих под критерии частичной мобилизации, принять участие в спецоперации на Украине. Бронь им предоставлять не планируется.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.