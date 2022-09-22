«Брони нет»: Володин призвал депутатов «помочь участием» в спецоперации

У российских депутатов нет брони в рамках частичной мобилизации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал всех парламентариев, походящих под критерии, принять участие в спецоперации на Украине.

Он отметил, что мобилизация депутатов — один из вопросов, вызывающий интерес и множество вопросов у россиян.

«Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.