Володин запустил опрос об отношении к отмене выплат за авторские права иноагентам в РФ

В России могут законодательно запретить выплаты по авторским и смежным правам для иноагентов — музыкантов, писателей, артистов. Мнением россиян к этому законопроекту заинтересовался председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Эти люди, напомнил он в своем телеграм-канале, «как правило, живут за рубежом и поливают грязью нашу страну».

В опросе уже приняли участие почти 21 тысяча пользователей: 90% высказались за запрет, 7% — против, 3% заявили, что им все равно.

Напомним, что в России ведется последовательная работа по сокращению доходов иностранных агентов. Так, 11 марта Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает запрет на размещение рекламы на ресурсах иноагентов.