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Володин запустил опрос об отношении к отмене выплат за авторские права иноагентам в РФ
В России могут законодательно запретить выплаты по авторским и смежным правам для иноагентов — музыкантов, писателей, артистов. Мнением россиян к этому законопроекту заинтересовался председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Эти люди, напомнил он в своем телеграм-канале, «как правило, живут за рубежом и поливают грязью нашу страну».
В опросе уже приняли участие почти 21 тысяча пользователей: 90% высказались за запрет, 7% — против, 3% заявили, что им все равно.
Напомним, что в России ведется последовательная работа по сокращению доходов иностранных агентов. Так, 11 марта Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает запрет на размещение рекламы на ресурсах иноагентов.
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