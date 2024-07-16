Володин запустил опрос о запрете использования электросамокатов на улицах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о запрете передвижения на электросамокатах по улицам.

«В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для [водителей] электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?» — написал политик.

При этом Володин предложил своим подписчикам три варианта ответа: «Да», «Нет» и «Всё равно».

Ранее, 10 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедами.

Если новелла вступит в силу, за превышение установленной скорости движения на СИМ или велосипеде на величину от 5 до 10 км/ч будет грозить штраф в размере 500–800 рублей, от 10 до 15 км/ч — в 2–2,5 тыс. рублей, от 15 до 20 км/ч — в 3–3,5 тыс. рублей, более 20 км/ч — в 4–5 тыс. рублей.