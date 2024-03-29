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Володин запустил опрос о необходимости мер по замене лифтов в домах
В России могут принять меры по замене изношенных лифтов в домах. С предложением принять такие меры к Правительству обратилась Госдума, рассказал в своем телеграм-канале Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он традиционно запустил анонимный опрос среди подписчиков, чтобы узнать их мнение по этому вопросу.
«Обратились в Правительство о необходимости принять меры по замене в жилых домах лифтов, износ которых в ряде регионов составляет более 50%. Актуальна ли эта проблема для вас?» — подписал он.
В опросе приняли участие уже более 17 тысяч пользователей. 64% подтвердили актуальность новых мер, 30% ответили отрицательно, а 6% — «все равно».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани за год заменят 156 лифтов в 57 домах.
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