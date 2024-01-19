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В Казани за год заменят 156 лифтов в 57 домах
В Казани в 2023-м заменили 152 лифта в 54 домах, в новом году их количество достигнет 156 – обновление ждет 57 домов. Об этом пишет пресс-служба мэрии.
Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства горисполкома Василий Лысачкин на отчетном совещании по итогам работы за 2023-й доложил, что через год в столице республики увеличится количество домов, где необходимо заменить лифт. Причина — одномоментно истечет срок эксплуатации оборудования в многоквартирных жилых объектах микрорайона Азино-1. Нужно будет заменить 284 лифта на 89 объектах, а на проведение работ необходимо 866 млн рублей.
Мэр Ильсур Метшин назвал лифты одной из наиболее дорогостоящих составляющих в программе капремонта домов.
«Хорошо, что сейчас есть эта программа. Помню, когда истек срок эксплуатации лифтов, установленных еще в советское время, и впервые возникла эта проблема в городе, многие даже не осознавали масштаба этой беды, приходилось убеждать, доказывать. А в этом году планово заменим 156 лифтов в 57 домах», — прокомментировал доклад мэр Ильсур Метшин.
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