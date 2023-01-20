Володин запустил опрос о мерах для запрета вейпов в России

Стоит ли запретить продажу вейпов полностью или лишь ужесточить ответственность для тех, кто продает их несовершеннолетним? Об этом говорится в опросе, запущенном Председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Предлагаю обсудить возможные меры, которые необходимо принять, чтобы уберечь детей от пагубной привычки и защитить их здоровье», — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Депутат отметил, что получает множество обращений от родителей таких школьников и учителей.

Ранее стало известно, что Госдума по его просьбе разработает законопроект о запрете вейпов в России.