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Ру Тат
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Политика
20 января 2023  08:17

Володин запустил опрос о мерах для запрета вейпов в России

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Стоит ли запретить продажу вейпов полностью или лишь ужесточить ответственность для тех, кто продает их несовершеннолетним? Об этом говорится в опросе, запущенном Председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Предлагаю обсудить возможные меры, которые необходимо принять, чтобы уберечь детей от пагубной привычки и защитить их здоровье», — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Депутат отметил, что получает множество обращений от родителей таких школьников и учителей. 

Ранее стало известно, что Госдума по его просьбе разработает законопроект о запрете вейпов в России.

#вейпы #Вячеслав Володин #опрос
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