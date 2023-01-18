Госдума по поручению Володина разработает законопроект о запрете вейпов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить предложения о возможности запрета вейпов. С таким поручением он выступил в ходе обсуждения закона о повышении акцизов на сигареты, папиросы, табак для нагревания и жидкости для вейпов, который депутаты приняли сегодня во втором и третьем чтениях.

«Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи — изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов», — сказал Володин (цитата по ТАСС).

Акцизы на сигареты и папиросы в РФ с 1 марта 2023 года вырастут на 2%, до 2 603 рублей за тысячу штук, при этом запланирован отказ от взимания акциза с электронных систем доставки никотина, но акциз на жидкость и табак для вейпов вырастет на 11%.

Напомним, с 15 декабря 2022 года Правительство России ввело обязательную маркировку жидкостей для вейпов.