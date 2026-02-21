Володин: за год россияне оформили 22 млн самозапретов на кредиты

Граждане РФ почти за год установили 22 млн самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Столько самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа было установлено гражданами почти за год действия нормы. Федеральный закон, предоставляющий такое право, вступил в силу 1 марта 2025 года», – написал Володин в МАХ.

Он сослался на данные Центрального банка РФ, согласно которым число случаев кредитного мошенничества снизилось на 40%. Также, по приведенной им статистике МВД России, за год общий объем средств, похищенных у граждан, уменьшился на 8% – с 205 млрд рублей до 189 млрд рублей. Чаще всего самозапретом пользуются россияне в возрасте 35-45 лет (21,5%), 45-55 лет (19,8%) и 55-65 лет (18,9%).

Он напомнил, что самозапрет устанавливается не раз и навсегда. Если возникнет потребность в кредитных средствах, его можно снять. А после «периода охлаждения» в несколько дней обратиться в банк или микрофинансовую организацию.

«Востребованность механизма самозапрета на заключение договоров потребительского кредита и займа говорит о его эффективности. С помощью него граждане могут защитить себя от действий мошенников, избежав оформления кредитов на свое имя обманным путем», – подчеркнул Володин.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал самозапрет на кредиты самой эффективной защитой от мошенников.