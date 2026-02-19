Аксаков назвал самозапрет на кредиты самой эффективной защитой от мошенников

Самозапрет на оформление кредитов остается самой действенной мерой защиты граждан от мошенников. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пленарной сессии Уральского форума «Кибербезопасность в финансах», его слова передает «ТАСС».

С развитием современных технологий объемы краж денег заметно выросли, поэтому задача государства – сделать так, чтобы эти же технологии причиняли людям как можно меньше ущерба. Аксаков отметил, что наиболее эффективной мерой считает самозапрет на получение кредитов. По последним данным, этой возможностью уже воспользовались 21 миллион человек.

Депутат также подчеркнул, что на ситуацию повлияло введение уголовной ответственности для так называемых дропперов – людей, которые предоставляют свои банковские карты и счета для обналичивания и перевода похищенных средств. Он обратил внимание, что в первой половине прошлого года объемы краж оставались столь же высокими, как и в 2024 году. Однако после вступления закона в силу 5 июля число операций с участием дропперов сократилось в разы.

Кроме того, парламентарий напомнил о действии «периода охлаждения» по потребительским кредитам. Сейчас для займов от 50 до 200 тысяч рублей предусмотрена пауза в четыре часа, а для кредитов свыше 200 тысяч рублей – 48 часов. По мнению Аксакова, эта мера дает людям возможность обдумать решение и отказаться от навязанного кредита.