Володин выступил за конфискацию активов бизнеса из недружественных государств

Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин предложил конфисковать российские активы бизнеса из стран, признанных недружественными. Этой идеей он поделился в своем Telegram-канале.

Принятие Палатой представителей Соединенных Штатов закона о возможности передачи Украине замороженных активов российских компаний и граждан Володин назвал «опасным прецедентом». При этом, по мнению спикера Госдумы, закон никак не ударит по экономике России, потому что «изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие».

Российские же золотовалютные резервы в размере примерно 300 млрд долларов, замороженные странами Запада, те «вернут, никуда не денутся», убежден политик.

Володин также уверен, что в России цивилизованно взаимодействуют с зарубежными компаниями, которые захотели уйти с рынка — их доли выкупают российские предприниматели, тогда как некоторые недружественные страны, включая США, «просто занимаются воровством».

«В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы», — призвал Председатель Госдумы. Вырученные средства, по его словам, можно было бы направить на развитие России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ.